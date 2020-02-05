İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte yağmur öğleden sonra etkisini artırırken şiddetli lodos nedeniyle Körfez'de büyük dalgalar oluştu.

Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti.

Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi. İZSU ekipleri, tramvay yolundaki suyu tahliye çalışması başlattı.

Kordon su altında kaldı

İzmir Birinci Kordon da yağmur ve deniz suyuyla doldu. Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları su altında kaldı. Esnaf, tentelerinin uçmaması için önlem aldı. Yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

Kentin bazı noktalarında rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Esnaf, dükkanlarına suların girmemesi için kum torbalarıyla önlem alırken yükselen sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, ayaklarına giydikleri poşetlerle suların içine girdi esnaf dükkanlarını temizledi.

Kordon'da iş yeri bulunan Atıf Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yağmurun ardından aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek, "Durum kötü, deniz ve lağımlar taşıyor. Mekanımız enkaz altında, arkadaşımız çöp poşeti geçirmiş ayağına öyle çalışabiliyor. İzmir bu manzaraya alıştı. Tedbir alınmasını istiyoruz. Müşterimiz gelmiyor. Para kazanmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Evi Kordon'da bulunan Ali Salim ise "Her yağmur yağdığında ve lodos olduğu zaman Kordon'u su basıyor. Deniz yükseldiği anda yapacak bir şey yok." dedi.

Öte yandan İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm vapur seferleri iptal edilmişti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 01:03:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]