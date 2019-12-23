İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu - Son Dakika
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İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu

6 saat önce

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su dolduİzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

İzmir'de saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:17 Kaynak: DHA
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