İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4) - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4)

6 saat önce

SEL SULANI DENİZLE BİRLEŞTİİzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüksek katlı yapıların olduğu binlerce kişinin yaşadığı Mavişehir Mahallesi'nde sağanakta sel suları cadde ve sokakları doldurunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4), System.String[]

SEL SULANI DENİZLE BİRLEŞTİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüksek katlı yapıların olduğu binlerce kişinin yaşadığı Mavişehir Mahallesi'nde sağanakta sel suları cadde ve sokakları doldurunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz kenarındaki sitelerde yaşanan selde denizle sel suları birleşti ve araçlar denizin içindeymiş gibi bir görüntü oluştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Mavişehir, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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