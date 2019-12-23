İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -kemeraltı çarşısı'ndaki iş... - Son Dakika

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İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -kemeraltı çarşısı'ndaki iş...
6 saat önce
İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)-KEMERALTI ÇARŞISI'NDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)-KEMERALTI ÇARŞISI'NDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI
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