İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -kemeraltı çarşısı'ndaki iş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -kemeraltı çarşısı'ndaki iş... - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -kemeraltı çarşısı'ndaki iş...

6 saat önce

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)-KEMERALTI ÇARŞISI'NDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI.

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)-KEMERALTI ÇARŞISI'NDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -kemeraltı çarşısı'ndaki iş...

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
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