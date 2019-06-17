İzmir'de sağanak yağış
1 saat önce
İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün uyarılarının ardından İzmir
'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca
ve Bornova
ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Bu arada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeği öğrenildi.
- İzmir
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