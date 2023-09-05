İzmir'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi - Son Dakika

İzmir'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

İzmir\'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi
Son Güncelleme: 05.09.2023 19:01

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle esnaflar ile alışveriş yapmakta olan vatandaşlar zorluk çekti. Kentte bulunan bir hastanenin bahçesi ve girişi sular altında kaldı.

İzmir'de kısa süreli etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Başta Bornova, Çiğli, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle esnaflar ile alışveriş yapmakta olan vatandaşlar zorluk çekti. Vatandaşlar çamur içindeki sokaklarda yürümekte güçlük çekerken, esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken suları ve çamurları temizleme çalışmaları yaptı.

Öte yandan, kentte bulunan bir hastanenin bahçesi ve girişi sular altında kaldı. Vatandaşlar hastaneye giriş çıkış yapmakta zorlanırken, hastane çalışanları da biriken suların tahliyesi için mücadele etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kemeraltı, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi - Son Dakika
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