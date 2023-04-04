İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

04.04.2023 12:37

İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdiİZMİR İzmir'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi.

İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

İZMİR İzmir'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi. Biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'de sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bornova Pınar Caddesi'nde bulunan sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlarda biriken Yağmur sularından geçebilmek için ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. Yağmurun gün boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi 5 yıldır oturduğu evden, 11 lira eksik yatırdığı kira yüzünden çıkarıldı 5 yıldır oturduğu evden, 11 lira eksik yatırdığı kira yüzünden çıkarıldı Altınordu, evinde son 2 maçta 6 puan aldı Altınordu, evinde son 2 maçta 6 puan aldı

su baskını, İzmir, 3. Sayfa, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Açıklama YÖK'ten geldi: Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
12:09 Çamaşır makinesi bomba gibi patladı, faciadan mucize eseri kurtuldu
12:47 Son Dakika! Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
12:47 Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı
12:44 Sağanak yağış ve fırtına kapıda! Meteoroloji, 60 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi
12:43 Kevin N'Koudou'ya sürpriz talip! Beşiktaş kadrosunda kendisine yer bulamayan futbolcuyu Başakşehir istiyor
12:32 Başakşehir, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Kevin N'Koudou için düğmeye bastı
12:13 Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 60 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
12:10 Burak Yılmaz'ın şok eden paylaşımının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
12:09 Facianın eşiğinden dönüldü! Çamaşır makinesi bomba misali patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 13:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de sağanak yağış caddeleri göle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement