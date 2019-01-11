Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

45 dakika önce

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Ege Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

Kent genelindeki cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana gelirken, bir taksi, sağanak yağış sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında biriken suyun içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, taksi, gelen çekici tarafından kurtarıldı.

Halkapınar Yunuslar Altgeçidi'nin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Öte yandan, kentin birçok noktasında görev yapan polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa
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