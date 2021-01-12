İzmir genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA

Meteoroloji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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