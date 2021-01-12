İzmir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

12.01.2021 22:59
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Meteoroloji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:09 Arjantin'in Meksika'yı devirdiği kader maçında sahneye çıkan Messi, Dünya Kupası tarihine geçti
00:00 Arjantin-Meksika maçında kilidi Messi açtı! Tangocular, Meksika'yı iki golle geçti
23:49 Galatasaray'a Sergio Oliveira şoku! İdmanı yarıda bırakan yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak
23:30 Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
22:57 Ekim ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalamasına göre seçimin kaderini belirleyecek parti belli oldu! İşte oy oranları...
22:52 Kosova'yı Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren flama başlarına dert açtı! FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı
22:19 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İktidara gelir gelmez öğrencilerimize 1 öğün ücretsiz yemek vereceğiz
22:16 Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı
21:43 Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 00:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement