İzmir'de sağanak yağış etkili oldu (2)

İzmir 'de etkili olan sağnak yağışın ardından caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca'da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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