İzmir'de sağanak yağış etkili oldu (3) - Son Dakika
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İzmir'de sağanak yağış etkili oldu (3)

13.01.2021 03:32
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu (3)

DERE TAŞTI, EVLER SU İÇİNDE KALDIİzmir'de, sağanak nedeniyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı.

DERE TAŞTI, EVLER SU İÇİNDE KALDI

İzmir'de, sağanak nedeniyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı. Taşkın sırasında derenin çevresindeki demir korkuluklar sökülerek, sokaklarda sürüklendi. Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının çekilmesinin ardından mahalledeki sokaklar sel sularının getirdiği çamur ve çöp içinde kaldı. Ekipler, temizlik çalışması yaparken, mahalle sakinleri sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

'ÇOCUKLARI OMZUMUZDA KAÇIRDIK'

Evi sel sularına teslim olan mahalleliden Tolga Yüzükan, "Canımızı zor kurtardık. Bu ev sular altındaydı. İçeride 3 tane çocuk vardı, omzumuzda kaçırdık çocukları. Evde oturacak eşya kalmadı. Kim verecek bunun hesabını. Çocuklar çığlık çığlığa ağladılar. Onları nasıl çıkardığımızı bilemedik" dedi.

'BİR ANDA NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Evini su basan vatandaşlardan Ahmet Yerli, "Evlerimizi su bastı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Birden bire su bastı. Arka sokakta akrabamız vardı, 'Evleri su bastı' deyince birden çıktı. Herkes telaşta, korkudan herkes sokaklara çıktı. Herkes perişan oldu. Biz şu anda evlerimizi toparlıyoruz, sabaha kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dere taşmış, köprünün başındaki demirler bile kırılmış. Yardım bekliyoruz, ilgilenilmesini istiyoruz ama gelen giden yok" dedi.

'HER YAĞMURDA KORKU İÇİNDE KALIYORUZ'Ayşe Çete, "Her yağmur yağdığında biz korku içinde kalıyoruz. Ben diyaliz hastasıyım. Büyüklerimiz bizlere bir çare bulsun. Hepimiz çok korktuk. Her yağmurda korkudan ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

TEPECİK ALT GEÇİTİNİ SU BASTI

Yağmur nedeniyle Tepecik semtinde İtfaiye Daire Başkanlığı'nın karşısındaki alt geçit sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, metrelerce uzunluktaki tahliye borularıyla yağmur suyunu tahliye etti. Çalışma nedeniyle yol araç trafiğine saatlerce kapalı kaldı.

Kaynak: DHA
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