İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
1 saat önce
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (3)SOKAKTA LASTİK BOTLA EĞLENDİİzmir'de aralıksız süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu.
İzmir
'de sağanak yağış hayatı felç etti (3)
SOKAKTA LASTİK BOTLA EĞLENDİ
İzmir'de aralıksız süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Çamdibi
Mahallesi'nde oturan bir kişi, şişirdiği lastik botla sokakta biriken suda kürek çekti. Bir vatandaş tarafından cep telefonla kaydedilen görüntülerde, sudaki botta bulunan ellerinde kürek olan bir kişinin bu şekilde eğlendiği, diğer sokak sakinlerinin de onu izlediği görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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