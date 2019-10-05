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İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti

1 saat önce

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti Şimşekler İzmir'i aydınlattıİZMİR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren İzmir merkez olmak üzere hemen hemen bütün ilçelerde başlayan sağanak yağış...

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti

Şimşekler İzmir'i aydınlattı

İZMİR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren İzmir merkez olmak üzere hemen hemen bütün ilçelerde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve Ege Bölgesi için yapmış olduğu fırtına ve sağanak yağış uyarısı neticesinde İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağan sağanak yağmur nedeniyle şehir adeta savaş alanına döndü. Zaman zaman yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve şimşekler çakarken gece adeta gündüze döndü. Sokak ve caddeler sel gölüne dönerken bazı iş yerlerini su bastı. Bazı esnafların ise su baskınına karşı önlem alma çabaları kameralara yansıdı. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı sokaklar ise aşırı yağış sebebiyle önlem amaçlı araç giriş çıkışlarına kapatıldı.

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Ege, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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