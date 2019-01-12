İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (3)
1 saat önce
SOKAKTA LASTİK BOTLA GEZDİİzmir'de aralıksız süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu.
SOKAKTA LASTİK BOTLA GEZDİ İzmir
'de aralıksız süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Çamdibi
Mahallesi'nde oturan bir kişi, şişirdiği lastik botla sokakta biriken suda kürek çekti. Mahalleli tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, suda botun içinde ellerinde kürek olan kişinin bu şekilde eğlendiği, diğer sokak sakinlerinin de onu izlediği görülüyor.
Davut CAN/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:37 Kaynak: DHA
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