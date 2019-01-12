Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (3)

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (3)

1 saat önce

SOKAKTA LASTİK BOTLA GEZDİİzmir'de aralıksız süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu.

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (3), System.String[]
SOKAKTA LASTİK BOTLA GEZDİ

İzmir'de aralıksız süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Çamdibi Mahallesi'nde oturan bir kişi, şişirdiği lastik botla sokakta biriken suda kürek çekti. Mahalleli tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, suda botun içinde ellerinde kürek olan kişinin bu şekilde eğlendiği, diğer sokak sakinlerinin de onu izlediği görülüyor.

Davut CAN/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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