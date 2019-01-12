Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (5)

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (5)

30 dakika önce

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı.

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (5), System.String[]
POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı. Eskiizmir semtinde, evine gitmekte zorlanan bir kadına, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibinden bir polis memuru yardım etti. Kolundan tuttuğu kadına evine kadar destek olan ve düşmesini engelleyen polisin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, gönülleri fethetti.

Davut CAN/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel
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