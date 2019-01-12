Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (6)

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (6)

12 dakika önce

İŞÇİLER MAHSUR KALDIİzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Yiğitler Barajı'nın üç gündür süren sağanak yağış nedeniyle taşmasının ardından meydana gelen heyelan sonrasında, Yenikurudere ve Kanberler mahalleleri ile Bayındır ilçesi bağlantı yolu trafiğe kapandı.

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (6), System.String[]
İŞÇİLER MAHSUR KALDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Yiğitler Barajı'nın üç gündür süren sağanak yağış nedeniyle taşmasının ardından meydana gelen heyelan sonrasında, Yenikurudere ve Kanberler mahalleleri ile Bayındır ilçesi bağlantı yolu trafiğe kapandı. Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü ve bir grup işçi barajın diğer tarafında iş makineleriyle birlikte mahsur kaldı.

Barajın diğer yakasında kalan işçilere çekilen ip yardımıyla yiyecek ulaştırıldı. İşçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:33 Kaynak: DHA

Kemalpaşa, Yiğitler Mahallesi, İzmir, Güncel
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