Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (7)

İzmir'de, Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (7)

1 saat önce

İŞÇİLER KURTARILDIKemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi.

İzmir'de, Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (7), System.String[]
İŞÇİLER KURTARILDI

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi. Herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Uğurlu, "İlçemizde her şey normal, can sağlığını olumsuz etkileyen herhangi bir durum yok. Şantiye makinelerinin ve işçilerin karşıya geçebilmesi için yapılan dolgu, yağış nedeniyle bozulmuş. Yolun karşısında kalan işçiler de kurtarıldı"  dedi.

Davut CAN/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:14 Kaynak: DHA

Uğurlu, İşçi, Güncel
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