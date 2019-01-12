İzmir'de, Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti (7)
1 saat önce
İŞÇİLER KURTARILDIKemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi.
İŞÇİLER KURTARILDI Kemalpaşa
Belediye Başkanı Arif Uğurlu
, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi. Herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Uğurlu, "İlçemizde her şey normal, can sağlığını olumsuz etkileyen herhangi bir durum yok. Şantiye makinelerinin ve işçilerin karşıya geçebilmesi için yapılan dolgu, yağış nedeniyle bozulmuş. Yolun karşısında kalan işçiler de kurtarıldı" dedi.
Davut CAN/ İZMİR,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:14 Kaynak: DHA
Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı