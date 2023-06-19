İzmir'de Sağanak Yağış Sel Sularına Neden Oldu

can Ay:

ARKADAŞLAR ALLAH İÇİN BİZ HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYORUZ SIKINTILAR ÇEKİYORUZ SİLKELENİN KENDİNİZE GELİN SİYASETİ BİR YANA BIRAKALIM İZMİR ÇOK GERİDE KALDI SİZE KİM HİZMET EDİYORSA ONU SEÇİN CHP GERÇEKTEN YÖNETEMİYOR GELİN İZMİRİ KURTARIN GELECEĞİ KURTARIN HER YAĞMURDA MAĞDUR OLUYORUZ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE GELİN GÜZEL BİR KARAR VERİN İZMİRDE GÜZEL OLSUN RAHAT EDELİM SİYASETİ BİR KENARA ATALIM HİZMET ALALIM GELİN KARAR VERİN