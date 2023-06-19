İzmir'de Sağanak Yağış Sel Sularına Neden Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Sağanak Yağış Sel Sularına Neden Oldu

19.06.2023 00:44

İzmir'in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarına meydana geldi. Çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Araçlar kurtarılırken, karayolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başladı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün İzmir için yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

İzmir''''''''''''''''''''''''''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

5 ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

İzmir''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.

İzmir''''''''''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü
İzmir''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü
İzmir''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Ahmet eren Kacmaz: Oyvermeye davam beter ol izmir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • halil atabey: COK SUKUR IZMIRIN SU SORUNU VE OTO YIKAMA SORUNU COZULDU ISTEYEN GELIR BEDAVA BANYODA YAPAR GERCEKTEN HAVUZ GOLUMUZ OLUSTU HEMDE HINDISTAN GANJ NEHRINDEN DAHA TEMIZ COK SUKUR NASIL OLSA SUYUN GIDECEK YONU YOK YILLARCA OLDUGU YERDE KALIR HALK GELIR BANYOSUNU EDER OTOSU OLAN GELIR OTOSUNU YIKAR TUNC BEYDE GELEBILIR OTOSUNU YIKAMAYA ISTERSE BANYOSUNUDA YAPABILIR COK SUKUR GERCEKTEN SEVINDIRICI IZMIRIN HALKI SONUNDA MUTLULUGU Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • can Ay: ARKADAŞLAR ALLAH İÇİN BİZ HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYORUZ SIKINTILAR ÇEKİYORUZ SİLKELENİN KENDİNİZE GELİN SİYASETİ BİR YANA BIRAKALIM İZMİR ÇOK GERİDE KALDI SİZE KİM HİZMET EDİYORSA ONU SEÇİN CHP GERÇEKTEN YÖNETEMİYOR GELİN İZMİRİ KURTARIN GELECEĞİ KURTARIN HER YAĞMURDA MAĞDUR OLUYORUZ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE GELİN GÜZEL BİR KARAR VERİN İZMİRDE GÜZEL OLSUN RAHAT EDELİM SİYASETİ BİR KENARA ATALIM HİZMET ALALIM GELİN KARAR VERİN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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