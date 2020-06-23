İzmir'de sağanak yağış sonrası 2 apartmanın girişinde çökme meydana geldi - Son Dakika

İzmir'de sağanak yağış sonrası 2 apartmanın girişinde çökme meydana geldi

İzmir'in Menemen ilçesinde, aşırı yağışlardan dolayı bir inşaatın temel atmak için açtığı çukur suyla dolunca bitişiğinde bulunan 2 apartmanın girişinde ve yolun bir kısmında çökmeler meydana geldi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, aşırı yağışlardan dolayı bir inşaatın temel atmak için açtığı çukur suyla dolunca bitişiğinde bulunan 2 apartmanın girişinde ve yolun bir kısmında çökmeler meydana geldi. Evlerine girip çıkamayan ve çökme tehlikesinden korkan apartman sakinleri, iddiaya göre belediye ekiplerinden istenilen yardım gelmeyince isyan etti.

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İzmir'de gün içerisinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Ulukent 30 Ağustos Mahallesi'nde bulanan bir inşaatın temel atmak için açtığı çukura yağmur suyu doldu. Bunun üzerine bitişikte bulunan 2 apartmanın girişlerinde ve yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Evlerine girip çıkamayan ve çökme tehlikesinden korkan apartman sakinleri, iddiaya göre belediyeden yardım bulamayınca isyan etti. Apartman sakinlerinden Metin Koçar, Menemen Belediyesini aradıklarını fakat belediyeden İZSU veya İtfaiyeyi aramaları gerektiği yönünde yönlendirme yapılarak, belediyenin kendileri ile ilgilenmediğini iddia etti. Koçar, "Şu anda bizim bulunduğumuz yerde çok fazla su birikmiş durumda ve zemininde sağlam olmadığından dolayı inşaatlar tehlike altında. Menemen Belediyesini arıyoruz ama İZSU veya İtfaiyeyi arayın diyerek bizimle kimse ilgilenmiyor. Binalarımız tehlike altında ama ne vidanjör geldi ne de itfaiye geldi. Kimsenin ilgilendiği yok" dedi.


Bir diğer apartman sakini Turgay Kerim ise, karşı binada oturduğunu ve tüm aramalarına rağmen yetkililerin dışında muhtardan başka kimsenin kendileri ile ilgilenmediğini ileri sürdü. - İZMİR

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak yağış sonrası 2 apartmanın girişinde çökme meydana geldi - Son Dakika

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