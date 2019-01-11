Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

İzmir'de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

22 dakika önce

İzmir'de sağanak yağış yolları göle çevirdi Bir taksi su birikintisinde mahsur kaldıİZMİR - İzmir'de gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.

İzmir'de sağanak yağış yolları göle çevirdi
Bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı

İZMİR - İzmir'de gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.
İzmir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Gaziemir ilçesinde çevreyolu ayrımında bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Su birikintisine saplanarak kalan araç çekici yardımıyla kurtarılırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle trafiğe kapandı.
Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollarda çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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