İzmir'de Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) tarafından sağlıktaki teknolojik gelişmelerin konuşulduğu "Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesi" düzenlendi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Dernek Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, HİASD olarak daha önce çok sempozyum düzenlediklerini, Türkiye'de ilk kez sağlıkta 4.0 konusunun işlendiği bir toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Herkesin sanayide 4.0'ı konuştuğunu belirten Rodoplu, "Sanayi kadar insan hayatındaki en önemli konulardan bir tanesi de sağlıktır. İnsan sağlıkla uzun bir ömür yaşamak ister. Bunun için son gelişmeleri herkes merak eder. Bizim amacımızda bundan 20-30 yıl sonra yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında tedavi yöntemleri ve kullanılacak olan teknolojilerle ilgili İzmirlileri bilim insanlarıyla buluşturmak istedik." dedi.

Rodoplu, teknolojinin her geçen gün yapılan yeni buluş ve çalışmalarla ilerlediğini bunun aynı oranda hekimliğe ve tıbba yansıdığını anlattı.

Sağlık çalışanlarının teknolojiyi kullandıkları zaman daha az yorulup daha çok hayat kurtarabileceğini dile getiren Rodoplu, şunları kaydetti:

"Belki şimdi bize çok ilginç geliyor olabilir ama bence bundan 20-30 yıl sonra robotlar ameliyatlara girip, insan hayatını kurtaracak. Yapay zeka kullanılarak geliştirilecek cihazlar insan vücudundaki hastalıkların tesbiti ve teşhisi konusunda önemli çalışmalara imza atacak. Sağlık sektöründe mutlaka teknolojiler kullanılmalı. Bu sayede sağlık çalışanları daha az yorulup, daha çok kişiye hizmet verebilir. Teknolojilerin kullanılması sayesinde belki şimdi tedavisi olmayan hastalıklar tedavi edilecek, belki de bu sayede insanların ömrü uzayabilir. Ben mutlaka teknolojilerin kullanılması konusunda da sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu konuya öncelik vermelerini istiyorum."

Toplantıda konuşan ABD'li Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Jeffrey Arnold da teknolojinin her geçen gün yaşama girdiğini, 1980'li yılırda her şeyin kağıtlara yazarken 1990'lı yıllarda geliştirilen bilgisayarla sayesinde işlerinin bir hayli kolaylaştığını aktardı.

Yapay zekanın gelişmesiyle insanın yaptığı her şeyi artık geliştiren cihazların yaptığını vurgulayan Arnold, şunları kaydetti:

"Mesela artık akıllı saatler sayesinde kalp ritimlerimizi öğrenebiliyoruz. Yaşlı ve evinde yalnız yaşayan hastalar akıllı telefonlara yüklenen program sayesinde onu sensör olarak kullanabiliyor. Akıllı haplar ise bedende tarama yapıyor. Hap yutulduğunu mideden kolumuzdaki takılı olan akıllı saate tüm bilgileri gönderiyor. Aile doktorlarına da bu bilgiler aktarılıyor. Gelecekte hastaların akıllı telefonlarına yüklenecek programlarla kişinin sesinden tansiyonu ölçülecek, depresyon ya da parkinson gibi bir hastalığı varsa bunun teşhisi koyulabilecek. Teknolojinin kullanılmasıyla artık kişiler büyük bir hastalıkta ya da teşhisi konulurken doktorlara muayene olacaklar."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de toplantıda bir konuşma yaptı.

Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesi'nin bir gün süreceği öğrenildi.