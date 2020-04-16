İzmir'de sağlık çalışanları için 100 yataklı tesis - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için Örnekköy'de 100 yataklı bir tesis hazırlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerine virüs bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için Örnekköy'de belediyenin mülkiyetinde bulunan bir tesisin sağlık çalışanlarına tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, binanın tadilatının sağlık çalışanlarının kalabileceği şekilde kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Soyer sağlık çalışanlarının öneminin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir yandan sağlığımızı korumak diğer yandan kriz sonrasındaki üretimi de düşünmek gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarını rahat ettirmek istiyoruz. Onların endişe taşımadan hizmetlerini üretmelerini sağlamak için de evlerine gitmeden dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri alanlar ayırmaya çalıştık. Kent merkezinde iki otel ve bir de yurt kiraladık. Burada bizim mülkiyetimizde olan fakat yıpranmış durumda olan bu binayı hızla onarıp sağlıkçılarımızın kullanımına önümüzdeki günlerde sunacağız. Yarattığımız kapasitenin dolması halinde şehir merkezinde yeni tesislerin kiralanması için de arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim."