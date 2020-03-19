İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, İzmir'de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu.

İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, İzmir'de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de korona virüsünden ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği, vaka sayısının ise 191'e çıktığı belirtilirken, İzmir'in birçok ilçesinde korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle onlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu. Genç, yaşlı ve çocukların balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına destek vermesi, yoldan geçen vatandaşların da takdirini topladı. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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