İzmir'de sağlık çalışanlarına hastane önünde moral konseri - Son Dakika
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İzmir'de sağlık çalışanlarına hastane önünde moral konseri

6 saat önce

İzmir'de sağlık çalışanlarına hastane önünde moral konseri Hastane bahçesine çıkan sağlıkçılar, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı İzmir'de bir grup müzisyen, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla hastane bahçesinde konser verdi.

İzmir'de sağlık çalışanlarına hastane önünde moral konseri

Hastane bahçesine çıkan sağlıkçılar, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı

İZMİR - İzmir'de bir grup müzisyen, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla hastane bahçesinde konser verdi. Sürpriz karşısında şaşkına dönen sağlıkçılar, müzik eşliğinde dans etti.

İzmir'de 'Grup Esendere Evde Kal' müzik grubu, Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla konser verdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine enstrümanlarıyla giren müzisyenler sağlık çalışanlarına şarkılar çaldı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen sağlık çalışanları müzik eşliğinde dans ederek moral buldu.

Sağlık çalışanlarına alkışla da destek verdi

Konseri organize eden AK Parti Karabağlar Meclis eski Üyesi Emrullah Kavuz, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kavuz, "Bize dünyanın en güzel sağlık hizmetlerini sunan, başta Cumhurbaşkanımıza, koca yürekli Fahrettin Koca Bakanımıza, çok değerli doktor hocalarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, hastanedeki güvenlik görevlilerimize hepsine yürekten teşekkür ederiz. Hepsini alkışlıyoruz" dedi. Müzik grubu üyeleri ve konseri dinleyen vatandaşlar da sağlık çalışanlarına alkışla moral verdi.

Gönüllü olarak toplandık

Grup Esendere Evde Kal üyeleri, moral ve motivasyon amacıyla böyle bir konser düzenlediklerini söyledi. Moral konserini düzenleyenlerden Serdar Kayacan, "Grup Esendere Evde Kal olarak bir konser organizasyonu düzenledik. Arkadaşlarımızın hepsi profesyonel müzisyenler. Malum bu süreçte onların da işleri yolunda gitmedi. Onlarla beraber gönüllü olarak toplandık. İnsanlara moral, motivasyon amaçlı böyle bir şeye karar verdik. Hiç bir maddi karşılık beklemeden insanları eğlendirmek için sokaktalar" diye konuştu.

Grup üyeleri: "Hiçbir beklentimiz yok"

Hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadıklarının altını çizen müzisyenler, sadece sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlaması için konser düzenlediklerini bildirdi. Müzik grubunun orkestra şefi Mehmet Sormaz, "İnsanlar mutlu olsun diye böyle bir konsere karar verdik. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi evde kalın diyoruz insanlara. 'Evde Kal' diye şarkı düzenledik. İnsanlara moral olarak bir şeyler verebilmek için bu yola baş koyduk. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, hiç bir beklentimiz yok" dedi. Grubun üyelerinden Serkan Kayababa ise "Tüm sağlık çalışanlarına moral amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Hiçbir şekilde maddi beklenti olmadan yaptık. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Onların tedbir alması, moral bulması amacını güdüyoruz" sözlerine yer verdi.

İzmir'de sağlık çalışanlarına hastane önünde moral konseri

İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:52 Kaynak: İHA

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