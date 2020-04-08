İzmir'de sağlık çalışanlarına özel otobüs seferi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının vatandaşlardan ayrı araçlarla seyahat etmesi amacıyla sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Tabip Odası'nın talebiyle ESHOT Genel Müdürlüğü, yeni hat planlaması yaparak sağlık çalışanlarına 3 otobüs tahsis etti.

Sağlıkçıların vatandaşlardan ayrı seyahat etmesi için "Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüsler, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına hizmet verecek.

Sürücüler ve sağlık personeli arasında Whatsapp bağlantısının da sağlandığı araçlar, her gün 7.30 ve 16.30'da karşılıklı servis yaparak Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'dan hareket edecek.