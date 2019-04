İzmir'de Sağlık Çalışanlarından Şiddete Karşı Acil Önlem Talebi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 kişilik grubun Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı Dr. Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ü darbetmesi, İzmir Sağlık Platformu bileşenleri tarafından protesto edildi. Çevre illerden de gelen çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı protesto eyleminde, şiddete karşı acil önlem alınması istendi.



Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi M.K., doktora saldırarak vurmaya başladı. Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle dışarı çıkan M.K., daha sonra beraberinde 9- 10 kişilik grupla gelerek Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada, Dr. eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, saldırganlara engel olmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Ali Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu sırada çevredeki esnaf sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıttı.



Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ



İzmir Sağlık Platformu bileşenleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için bugün basın açıklaması yaptı. İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi ve Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi üyelerinin bir araya geldiği açıklamada sık sık 'Sağlıkta şiddete son' sloganı atıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne siyah çelenk bırakan grup, 'Sağlıkta şiddete artık yeter', 'Sıra bize gelmeden şiddete son verelim', 'Şiddet varsa biz yokuz' yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına açıklamayı yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Pehlivan bugün iş bıraktıklarını söyleyerek bu duruma sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Sağlıkta şiddeti bitirmek adına birlik olarak hareket edeceklerini anlatan Pehlivan Bornova'da yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:



"İzmir'de bir meslektaşımız ASM'ye gelmeyen bir hastanın, eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darbedildi. Üstelik ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta doktoru darbetmek için yanına 10 kişiyi daha alarak gelmişti. Üstelik muayene olmak için şifa bulmak için gelmesi gereken yere sopaları ile gelmişti. Üstelik kendisine şifa vermek üzere yemin etmiş meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp etti. 11 kişi devletin onayıyla devlet adına çalışan meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. Sebep hastanın kendisinin gelmemesi, sonuç ilaç yazdırmak için gelmeyen kişinin yanında 10 kişiyi de alarak planlı şiddet için ASM'ye gelmesi. Bu saydıklarımızın hepsinde işini özveri ile kanunlara ve kaidelere uygun yapan görevi başında meslektaşlarımız ve bunu hiçe sayan kanun tanımaz ve kanunlara aykırı talepte bulunan sözde hastalar var."



SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTEDİLER



Sağlık çalışanları olarak bir yemin ettiklerini belirten Pehlivan, bu yeminde etik, şifa vermek ve hasta hekim arası güvene dayalı muayene bulunduğunu söyleyerek, bunun içinde hastanın her istediğini yerine getirme olmadığına dikkat çekti. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının artık görevi başında şiddete maruz kaldığını dile getiren Pehlivan, etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi.



ÇOK SAYIDA İLDEN KATILIMCI



Daha sonra konuşan İZAHED Başkanı Dr. Birol Kocaman ise saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi. Dr. Kocaman, getirilen çözüm önerilerinin yetersiz kaldığını belirterek, birinci basamak sağlık hizmetlerinde şiddetin önlenmesini istedi. Kendilerine destek vermek için Manisa, Çanakkale, Aydın ve Afyon gibi illerden çok sayıda sağlık çalışanının geldiğini anlatan Dr. Kocaman, acil önlemlerin alınmaması durumunda sadece bugün değil süresiz iş bırakma eylemine gideceklerini açıkladı.



'OLAY DAHA KÖTÜ SONLANABİLİRDİ'



Açıklamaya eşi Özge Yoğurtçuoğlu ile birlikte katılan Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu da İzmir'e kendisine destek vermek için gelen herkese teşekkür etti. Erzurum'dan gelen sağlık çalışanlarının dahi olduğunu belirten Dr. Yoğurtçuoğlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:



"O gün yaşadığım tatsız olay 16.00 sıralarında gerçekleşti. Doktor hanımın eşi olmasaydı ya da esnaf yardım etmeseydi hepsi beni darbedecekti. Beni korumaya çalışan hemşireler ya da doktorlar zarar görecekti. Olay daha kötü sonlanabilirdi. Hepsine müteşekkirim. Şiddet olayları o kadar çok arttı ki benimki bardağı taşıran son damla oldu. Umarım son olsun. Benimki son olsun. Şüphelilerin tekrar gözaltına alındığını biliyorum. Süreci takip edeceğiz." - İzmir

