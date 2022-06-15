İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: "Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz" - Son Dakika
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İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: "Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz"

15.06.2022 14:54

AKP iktidarının "müjde" diye sunduğu yasa tasarısına tepki gösteren sağlık emekçileri İzmir'de de iş bıraktı. 11 sağlık ve meslek örgütü adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken; nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu" dedi.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

AKP iktidarının "müjde" diye sunduğu yasa tasarısına tepki gösteren sağlık emekçileri İzmir'de de iş bıraktı. 11 sağlık ve meslek örgütü adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken; nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu" dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş ve Hekimler Birliği Sendikası'nın da aralarında bulunduğu 11 sağlık meslek örgütünün iş bırakma eylemi kararı bugün İzmir'de de uygulandı. AKP iktidarının "müjde" diye sunduğu yasa tasarısına tepki gösteren sağlık emekçileri, İzmir'de basın açıklaması yaptı.

Konak'taki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan sendika ve meslek örgütlerine üye sağlık emekçileri, "Emek bizim, söz bizim" ve "Sermayeye değil sağlığa bütça" sloganları attı. Sağlıkçılar, "Yoksulluk sınırı altında yaşamayı kabul etmiyoruz", "Sağlık haktır, satılamaz" yazılı dövizler taşıdı.

"SENARYOLARINIZ ARTIK HÜKÜMSÜZDÜR"

Grup adına ortak açıklamayı, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak okudu. "Başka Kamil Furtunlar, Ersin Arslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz" diyerek sözlerine başlayan Kaynak, şunları söyledi:

"Biz, gecesi gündüzü olmayanlar. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar. Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler. Biz, Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarını savunanlar. Biz, sağlığı piyasalaştıran küresel sermaye elitlerine ve emperyalist güçlere karşı olanlar. Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz, 'Giderlerse gitsinler'e boyun eğmeyenler. Mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar, 'Emek bizim, söz bizim' diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar bizler, milyonlar, yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis'te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür."

"EMEĞİMİZLE YENİDEN ALAY ETTİNİZ"

Sağlıkçılara ilişkin yeni yasa tasarısını eleştiren Kaynak, şöyle konuştu:

"Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken; nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler, bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz."

"TÜM GÜCÜMÜZLE EMEK GASPINIZIN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Kaynak, bugünkü kitlesel eylemlerin bir başlangıç olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

"Bugünkü g(ö)rev eylemimiz son değil. Bu, bir itiraz. Meclis'te yürütülen senaryoyu reddediş. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz."

İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz
İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz
İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz
İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz

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Kaynak: ANKA

İzmir Tabip Odası, Süleyman Kaynak, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağlıkçılar İş Bıraktı: 'Yeni Yasa Teklifi ile Emeğimizle Yeniden Alay Ettiniz' - Son Dakika

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