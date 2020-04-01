İzmir'de sağlıkçılara konaklama desteği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri için bir otel ve yurt kiraladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketi İZELMAN tarafından 2 aylık kiralanan otelde 120, yurtta ise 80 kişi kalabilecek.

İzmir'in merkezinde yer alan otelde öncelik Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarına verildi. Balçova'da kiralanan yurtta ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayat kurtarmak adına tüm riskleri göze alan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun yardımcı olabilmek ve yakınlarının sağlığını koruyabilmenin kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Öte yandan, yurt ve otelin dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken, sağlıkçı çalışanları yerleşmeye başladı.