Hayvan damına baskında, sağlıksız koşullarda üretilen 52 ton salça ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda hayvan damında sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 52 ton 409 kilo salçaya el konuldu. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde Y.K.'ye ait hayvan damında sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edildi. Salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 52 ton 409 kilo işlenmiş salçaya el kondu. Gözaltına alınan Y.K. hakkında, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, işletme de mühürlendi.