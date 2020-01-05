İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı - Son Dakika

İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, kaybolduğu değerlendirilen 3 kişinin bulunmasına yönelik arama çalışması başlatıldı.

İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, kaybolduğu değerlendirilen 3 kişinin bulunmasına yönelik arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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