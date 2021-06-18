İzmir'de Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen operasyonları - Son Dakika

İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 55 kaçak göçmen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran saat 06.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. Ekipler 17 Haziran saat 03.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 03.45 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında ve saat 06.40 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Bademli'de 31, Aslan Burnu açıklarında 22 kaçman göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR