İzmir'de sahil kenarları, 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bugün 4 saat için sokağa çıkma kısıtlaması sona eren 65 yaş ve üzeri kişiler, sahil bandına gidip, güneşli havada yürüş yaptı.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kaldırılmasıyla dışarı çıktı. 21 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üzeri kişiler, İzmir'de güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı kişiler, parklarda otururken bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet kullanmayı tercih etti. Yaşlıların çoğunun maske takıp, koronavirüs önlemi aldığı görüldü. Maskesi olmayanlara ise belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Son dakikaya kadar dışarı çıkma hakkını kullanacağını söyleyen Adem Sarıkaya (66), "Allah bu süreçte hepimizin yardımcısı olsun. Bugün çok sevinçliyim. Eşimle ve arkadaşlarımla birlikte dışarı çıktık. Herkesin yüzünün gördüğünü gülüyorum. Saat 15.00'e kadar vaktim var ve son dakikaya kadar hakkımı kullanacağım" dedi.

Çok fazla dışarıda kalmayacağını belirten Hasan Gül (74) de "Haftalardır adeta evde hapistik. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sahile geldik. Devamlı olarak gidip geldiğim bir yerdi zaten burası. Biraz hava aldıktan sonra eve gireceğim. Çünkü kızım bir sağlıkçı ve ne şartlarda çalıştığını biliyorum. O nedenle çok risk almadan ve risk yaratmadan döneceğim" diye konuştu.

Evde oldukları süre boyunca eşiyle sık sık tartıştıklarını söyleyen Gülşen Gül (70), "Günlerce evin içinde sıkıldık ve eğlenmek için hava almaya çıktık. Her zaman geldiğimiz yer burası ama artık daha kısıtlı. 51 günlük süreçte hep evdeydik. Ev ve balkon arasında gidip geldik. Dışarı çıkamayınca gelip, eşimle tartışmaya başlamıştık" diye konuştu.

Zehra Cirit (68) ise "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kuş gibi hafifledim. Hava da püfür püfür esiyor. Umarım devamı geliyor. Biraz eve girip, tekrar dışarı çıkarak, verilen bu 4 saatlik iznin tadını çıkaracağım" dedi.