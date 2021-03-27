İzmir'de sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu - Son Dakika

Flamingoların kuş gribi nedeniyle telef olma ihtimalinin düşük olduğu, hava akımı kaynaklı ölüm olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Bayraklı sahilindeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Çiğli belediyeleri ekiplerine, bölgede ölü flamingoların olduğunu bildirdi.

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