İZMİR'DE SAHİLE ERKEK CESEDİ VURDU - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesindeki sahile bir erkek cesedi vurdu. Üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'ndaki amatör balıkçılar, bugün saat 10.00 sıralarında, kıyıya bir ceset vurduğunu fark edip, durumu polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis botuyla sudan çıkartılan 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, Yelkenli İskelesi'ne çıkartıldı. Cesedin üzerindeki aramada kimliğini belirten bir belgeye rastlanmadı. Polis, ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.