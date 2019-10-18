Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahile köpek balığı vurdu
Son Dakika Güncel İzmir'de sahile köpek balığı vurdu

İzmir'de sahile köpek balığı vurdu

31 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

İzmir'de sahile köpek balığı vurdu, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında vatandaşlar kıyıda bir köpek balığı gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi.

Ekipler yaptıklar çalışmada camgöz cinsi köpek balığının öldüğünü belirledi.

Yaklaşık yarım ton olduğu tahmin edilen köpek balığı iş makinası yardımıyla denizden çıkarılarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü.

Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu
Bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü kaza kamerada MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahile köpek balığı vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]