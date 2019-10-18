İzmir'de sahile köpek balığı vurdu

Yaklaşık yarım ton olduğu tahmin edilen köpek balığı iş makinası yardımıyla denizden çıkarılarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi.

Alınan bilgiye göre Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında vatandaşlar kıyıda bir köpek balığı gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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