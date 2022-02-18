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İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama

18.02.2022 11:51

İZMİR'in 4 ilçesinde düzenlenen 'sahte alkol' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İZMİR'in 4 ilçesinde düzenlenen 'sahte alkol' operasyonunda  gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Buca, Bayraklı, Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 5 ev, 2 iş yeri, 2 araç ve 1 depoya düzenlenen operasyonlarda 3 bin 65 litre etil alkol, 107 içki aroması, 450 etil alkol etiketi, 33 kapak 346 cinsel içerikli hap ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden S.S. ve E.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.K., C.D., M.D., O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'sahte alkol' operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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