Son dakika haberi: İZMİR'DE 'SAHTE ALKOL' OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yapılan sahte alkol operasyonunda 11 bin 060 litre etil alkol, imalat için kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte etil alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 imalathane, 1 depo ve 3 araçta yapılan operasyonlarda 11 bin 060 litre etil alkol, 400 taklit etiket, 7 bin 500 bidon kapağı, 4 bin 605 karton kutu, 1530 boş bidon, 8 tane 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, 1 metal dolum düzeneği, 1 dijital cihaz takılı basınçlı dolum makinesi, 5 krom damıtma kazanı, 5 su motoru, 1 kare kod basma cihazı ve 1 bidon kapağı takma matkabı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, polisteki işlemlerinin ardından 5'i adliyeye sevk edildi. O.A., F.T., U.K. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.