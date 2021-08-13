İzmir'de sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hemşire, yakınlarına sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hemşire, yakınlarına sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan hemşire R.K.Y. aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi tarafından polise ihbar edilmişti. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan hemşire R.K.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. -İHA-

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