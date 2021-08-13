İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. dün hastanede gözaltına alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan R.K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir 'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire tutuklandı.

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