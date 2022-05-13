10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi

13.05.2022 12:07

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kentte piyasaya etil alkol sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıya ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 6 ikamet, 3 iş yeri, 12 araç ve 7 depoda arama yapıldı.

Aramalarda, 10 bin 802 litre sahte etil alkol, 1135 içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre şişelenmemiş sahte içki, 2 bin 90 kapak, 5 alkolmetre, 1 termometre, 1000 litrelik tank ve arıtma kazanı, 2 soğutma motoru ile 5'er litrelik 1600 boş bidon ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi

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Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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