İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi

13.05.2022 22:14

İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi Sahte etil alkol ve içki kaçakçılarına operasyon İzmir polisi, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretimi yaparak depolayan kaçakçılara yönelik düzenlediği baskınlarda, sahte içki...

İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi

Sahte etil alkol ve içki kaçakçılarına operasyon

İZMİR - İzmir polisi, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretimi yaparak depolayan kaçakçılara yönelik düzenlediği baskınlarda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte etil alkol üreten içki kaçakçılarına göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sağlıksız bir şekilde üretilen sahte etil alkollerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler; Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıya ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 6 ikamet, 3 iş yeri, 12 araç ve 7 depoda aramalar yaptı.

Baskınlarda; 10 bin 802 litre sahte etil alkol, bin 135 içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki, 8 bin 972 adet etil alkol etiketi, 2 bin 90 kapak, 5 alkolmetre, 1 termometre, bin litrelik tank ve arıtma kazanı, iki soğutma motoru ile 5'er litrelik bin 600 boş bidon ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi
İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi
İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi
İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi

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İzmir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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