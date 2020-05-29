İzmir'de sahte etil alkol operasyonu - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, imalathaneye dönüştürülen bir depoya ekipler tarafından yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır halde sahte 1008 şişe sahte etil alkolün yanı sıra bidonlar ve tank içinde toplam 790 litre sahte etil alkol ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Işıkkent Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan bir depoda, sahte etil alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır halde 1008 şişe sahte etil alkolün yanı sıra 5 litrelik bidonlarda ve tankta toplam 790 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Ekipler, imalatta kullanılan 810 boş şişe, 350 plastik bilyeli kapak, 200 metal bilyeli kapak, 380 taklit etiket ve çeşmeli tanka da el koydu. Aynı suçtan daha önceden 4 kaydı olduğu öğrenilen Özgür O. ve Suriye uyruklu Muhanned H.'nin yanı sıra yaşları 18'den küçük olan Suriye uyruklu M.E.A. ve H.A.M. de gözaltına alındı.