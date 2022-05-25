İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

25.05.2022 14:58
İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, sahte etil alkol ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de, sahte etil alkol ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ürettikleri sahte etil alkolü piyasaya sürdükleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli bir aracı Buca ilçesinde durdurdu. Araçta 60 litre sahte etil alkol, 240 sahte bandrol, 100 içki şişesi kapağı ve 1,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklandı, A.T.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:41:34. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement