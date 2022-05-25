- İzmir'de sahte etil alkol ve içki kaçakçılarına operasyon

İZMİR - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de sahte etil alkol kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte etil alkoller ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.

Tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için satışa sunulan sahte etil alkole ve içki kaçakçılarına yönelik İzmir Buca'da operasyon düzenlendi. Bir araçta yapılan aramalarda; 12 adet 5 litrelik plastik bidonlarda 60 litre sahte etil alkol, 240 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 100 adet içki şişesi kapağı, 180 adet sahte içki şişesi kapüşonu, 0,5'lik pet şişelerde 1,5 litre sahte açık içki ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden A.T.E serbest bırakılırken, B.T çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.