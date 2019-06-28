İzmir'de sahte giyim ürünü operasyonu
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İZMİR'in Konak ilçesinde, 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda, sahte Galatasaray ve Beşiktaş formalarının yanı sıra, üzerlerinde çok sayıda ünlü markaya ait logoların basılı olduğu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 5 bin 309 parça sahte giyim eşyası ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
İZMİR'in Konak
ilçesinde, 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda, sahte Galatasaray
ve Beşiktaş
formalarının yanı sıra, üzerlerinde çok sayıda ünlü markaya ait logoların basılı olduğu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 5 bin 309 parça sahte giyim eşyası ele geçirildi. İzmir Emniyeti
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde sahte giyim eşyalarının üretiminin yapıldığı ve bunların farklı zamanlarda piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen üç farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin futbol formaları da bulunan, üzerlerinde çok sayıda ünlü markanın logolarının basılı olduğu 5 bin 309 parça giyim eşyası ele geçirdi. Piyasa değeri, yaklaşık 500 bin TL olan ürünler, yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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