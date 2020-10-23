İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha - Son Dakika

İZMİR'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümünün ardından kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Murat A. ve Ömer Ali Ö., kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Murat A. ve Ömer Ali Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.'nün cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan, 2 kişinin ölümünün ardından sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.