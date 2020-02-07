İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir adreste polis ekiplerince yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından Mersinli Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Sahte içki imalathanesi olduğu anlaşılan adrese yapılan baskında 230 litre etil alkol, 140 litre bidonlarda ve 600 adet 0.5 litre plastik pet şişe içerisinde toplam 440 litre sahte rakı, 50 litre sahte viski, 1 adet alkol derecesini ölçmede kullanılan 250 mililitre kapasiteli cam beher ve alkolmetre ve 2 adet içki dolumunda kullanılan huni ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan D.Ş. isimli şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. D.Ş. ifadesinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. - İZMİR