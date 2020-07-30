İzmir'de sahte içki imalathanesine operasyon - Son Dakika

İzmir'de, sahte içki üretimi yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adres ve bir araçtaki aramalarda 276 şişe sahte içki, 120 litre etil alkol, 150 litre açık sahte içki, 2 bin 500 sahte bandrol, 250 değişik markalarda boş şişe, bin sahte şişe etiketi, 700 bilyeli kapak, 0,5 litre anason aroması, 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç, M.D ve Ş.Ç'ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.