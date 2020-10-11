İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

11.10.2020 08:28
İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

İzmir'de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gece saatlerinde tedavi altındaki iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 8'e yükseldi.

İzmir'de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gece saatlerinde tedavi altındaki iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 8'e yükseldi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş'in (64) hayatını kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayı 6'ya çıkmıştı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nejdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan'ın (68) da yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Çok sayıda kişi rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan diğer kişilerin tedavilerine hala devam ederken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gece saatlerinde 5 kişi, Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne ise Tayfun B., isimli şahıs kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Karabağlar, Adem Güneş, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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