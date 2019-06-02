Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte içki operasyonu: 657 şişe sahte içki ele geçirildi
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İzmir'de sahte içki operasyonu: 657 şişe sahte içki ele geçirildi

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 90 litresi açık 657 şişelenmiş sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu: 657 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barboros Mahallesinde bir depoda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAPTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli alkollü içkilerden oluşan 657 şişe sahte içki ile yine şişelenmek üzere hazırlanmış 90 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli N.Ö, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:25 Kaynak: AA
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel
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